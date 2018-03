Bassetti: ammettiamo che a volte il volto della fede incide poco

Roma, 21 mar. - "Come Chiesa ci siamo. Ci siamo con l'onestà di chi riconosce come l'inverno presenti a volte anche il volto di una fede che incide poco". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, concludendo il consiglio episcopale permanente iniziato lunedì, dopo che, nel corso della campagna elettorale, il cardinale Camillo Ruini aveva denunciato la "irrilevanza" dei cattolici e, dopo il voto, mons. Bruo Forte aveva detto che "ci sono stati tanti credenti tra gli elettori, anche nelle forze emergenti, ma la loro voce si è sentita poco o niente, fino a far ritenere ad alcuni che la Chiesa non abbia voluto, o saputo, farsi sentire".

"Una fede che, sì, guarda al Cielo - ha detto oggi Bassetti concludendo il primo 'parlamentino' dei vescovi italiani dopo le elezioni - ma che poi stenta a tenere i piedi per terra; una fede che talvolta diserta la strada, una fede che latita dove invece dovremmo trovarla impegnata a tradurre il Vangelo in segni di vita. Una fede, in definitiva, spesso dissociata dal giudizio sulla realtà sociale e dalle scelte conseguenti, che invece dovrebbe generare. Se questo può accadere, come Chiesa abbiamo una ragione in più per rinnovare la nostra disponibilità a continuare a fare la nostra parte. Crediamo che la storia - anche la storia di oggi, la nostra storia - sia guidata dallo Spirito Santo, che suscita uomini 'liberi e forti'. Ci riconosciamo nella tradizione democratica del nostro Paese e sentiamo la responsabilità di contribuire a mantenerlo unito. Ci impegniamo ad ascoltare questa stagione, a ragionare insieme e in maniera organizzata sul cambiamento d'epoca in atto e a portare avanti con concretezza un lavoro educativo e formativo appassionato".