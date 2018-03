Roma, 21 mar. - Emanuele Dessì (M5s) ha effettuato stamani la registrazione come senatore a Palazzo Madama.

Dessì era finito al centro delle polemiche per la sua frequentazione con un esponente del clan Spada e per l'affitto di un alloggio comunale a 7 euro al mese. Inizialmente 'sospeso' in campagna elettorale, Dessì è stato poi reintegrato e ammesso al gruppo M5s.

Dessì ha evitato le domande dei giornalisti, chiedendo di non essere ripreso dalle telecamere durante la registrazione.