Maroni: vertice centrodestra a Roma? La vedo bene, tutto a posto

Milano, 21 mar. - "La vedo bene, tutto a posto". Lo ha detto il presidente uscente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a proposito del vertice del centrodestra in programma oggi a Roma.

Quanto alla formazione della giunta in Lombardia Maroni, intervenuto alla cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione Veronesi, ha ironizzato: "A Milano dal giorno dopo" le elezioni "sappiamo chi sarà al governo, a Roma no, quindi ancora una volta Milano batte Roma uno a zero". Una battuta alla quale ha replicato uno dei premiati, il ricercatore di Roma Tor Vergata Stefano Cinti, dicendo: "Io vengo da Roma, quindi siamo uno a uno".