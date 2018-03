Casa, Fiaip: nel 2018 progressiva stabilizzazione prezzi

Roma, 21 mar. - Nel 2018 si prevede una progressiva stabilizzazione dei prezzi degli immobili. "Le incertezze prodotte da un eventuale instabilità politica potrebbero riflettersi negativamente sul mercato immobiliare, mentre lo stesso mercato troverebbe giovamento al formarsi di un governo stabile che introducesse politiche fiscali che permettessero un abbassamento della pressione fiscale complessiva sulla casa". E' quanto emerge dal rapporto sul mercato immobiliare Fiaip.

Per alcune città, quali Milano, Napoli Bologna e Firenze, "si prevede un trend positivo anche nel 2018 per quanto riguarda i valori". Previsto inoltre un rialzo dei canoni di locazioni generalizzato in molte città metropolitane dove la ripresa si sta facendo più concreta e dove oggi si fanno ottimi affari per immobili da mettere a reddito, in particolar modo nelle città d`arte dove il mercato della ricettività alternativa a quella alberghiera è in netta crescita.

Sono sempre di più, infatti, le richieste di affitto anche per brevi periodi, da parte di turisti, manager e persone che necessitano del comfort di una casa anche per brevi periodi. Gli italiani ancora non sfruttano al meglio le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia per interventi di efficientamento energetico, così come gli incentivi per interventi su vecchi edifici esistenti per renderli sempre più sicuri contro i terremoti.