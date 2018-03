Cei a politica: no scorciatoria di promesse materiali per tutti

Roma, 21 mar. - Davanti allo scenario che si è aperto nel Paese con le elezioni dello scorso 4 marzo, "non ci sono facili soluzioni con cui uscire dalla notte invernale": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, concludendo il consiglio episcopale permanente iniziato lunedì. "E, comunque, la via non può risolversi nella scorciatoia di promesse di beni materiali da assicurare a tutti, né dalla ricerca di volta in volta di un accordo sul singolo problema. Guai - lasciatemelo dire - se il 'particulare' assurgesse a metro, a regola del vivere sociale. Diverrebbe davvero impossibile per tutti amministrare la cosa pubblica. Per ripartire dobbiamo ritrovare una visione ampia, grande, condivisa; un progetto-Paese che, dalla risposta al bisogno immediato, consenta di elevarsi al piano di una cultura solidale".