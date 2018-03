Grasso: impegnarsi ogni giorno nella battaglia per la legalità

Roma, 21 mar. - "1 giorno di ricordo, 365 di impegno. Le mafie si battono quando cittadini e istituzioni camminano fianco a fianco, insieme, come oggi a Foggia". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Senato e leader di Leu Pietro Grasso. "Sulla mia agenda la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie voluta da Don Ciotti - ha sottolineato - è cerchiata di rosso. Ricordo che sono mancato il 16 marzo 2013: quel giorno sarei diventato presidente del Senato. Oggi sono a Foggia insieme a migliaia di persone unite nel ricordo di poliziotti, carabinieri, magistrati, politici, imprenditori, uomini di fede, mogli, madri, ragazzi, giornalisti. Nomi noti e altri sconosciuti ai più che invece meritano lo stesso rispetto e considerazione: da ciascuna delle loro storie può nascere la forza necessaria ad impegnarsi, ogni giorno, nella battaglia per la legalità".