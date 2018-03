Istituto Naz. Sordi, Cgil: Miur dimentica stabilizzare lavoratori -2

Roma, 21 mar. - Professionalità preziose - si legge ancora nella nota Nidil Cgil - che, per la dedizione al proprio lavoro e la consapevolezza del proprio ruolo, hanno resistito a una difficile crisi economica che li ha lasciati per molti mesi senza retribuzione. Anche in quei mesi le attività sono state portate avanti lo stesso, responsabilmente. Ora che la situazione andava risanandosi però, dopo i molti incontri nei quali era stata dichiarata l`intenzione a prendere in considerazione le richieste di stabilizzazione, la doccia fredda: l`Ente ci sarà ma chi ha contribuito a renderlo il centro d`eccellenza che è oggi non ne farà più parte.

Massima la preoccupazione dei lavoratori, soprattutto per i collaboratori sordi della struttura, quasi la metà del totale, alcuni con oltre 10 anni di precariato alle spalle, che si scontreranno con un mercato del lavoro duro, in cui la quota di avviati al lavoro tra le persone con disabilità uditiva è dello 0,48%: il dato più preoccupante, se confrontato con quelli delle altre categorie deboli. La mancanza di opportunità occupazionale che affligge le persone sorde ne aggrava le condizioni di isolamento e lo sviluppo futuro.

In questo panorama, l`Istituto rappresentava un`isola felice, un esempio di inclusione lavorativa alla pari e di empowerment. Ancora più grave, quindi, il tradimento di uno Stato incapace di comprendere il valore aggiunto, determinando la fine di un`esperienza virtuosa per meri motivi tecnici.

Amara realtà, se si considera che l`Istituto, fondato nel 1784, è stato da sempre luogo di incontro naturale e punto di riferimento per la comunità sorda che ancora oggi ne popola i corridoi attraverso gruppi e associazioni: oltre 100 anziani, ex-studenti della scuola, che - proprio come i lavoratori - vedono messa a rischio la propria presenza presso il nuovo Ente.

"Per questo, a poche ore da una firma che sarà decisiva per il loro futuro - conclude e rilancia NIdiL Cgil - i lavoratori dell`Istituto Statale per Sordi di Roma lanciano il loro ultimo appello, chiedendo un impegno a garantire la loro tutela e auspicando l`inserimento nel Regolamento di norme che accompagnino i venti precari della pubblica amministrazione verso una stabilizzazione, dopo quasi vent`anni di lavoro parasubordinato, senza tutele minime".