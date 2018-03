Istituto Naz. Sordi, Cgil: Miur dimentica stabilizzare lavoratori

Roma, 21 mar. - "Preoccupante l`assenza dell`individuazione di un percorso di stabilizzazione per i lavoratori, disabili e non, dell`Istituto Statale Sordi di Roma" è il commento di NIdiL Cgil di fronte all`ipotesi di riordino in ente statale.

Sta per essere discusso al Consiglio dei Ministri - si legge in una nota Nidil Cgil - lo schema di DPR che contiene il Regolamento a cui ha lavorato il Ministero dell`Istruzione, Università e Ricerca. Con il documento, finalmente, dopo oltre 17 anni, l`Istituto dovrebbe essere trasformato in Ente, ponendo così fine a una deresponsabilizzazione istituzionale che ha visto l`Istituto - prima scuola pubblica per sordi in Italia - commissariato per quasi un decennio.

"Un Ente che verrà di fatto svuotato delle professionalità - delle persone - che lo hanno reso una delle eccellenze nazionali, patrimonio storico e culturale del nostro Paese e modello di integrazione e inclusione lavorativa" continua l`Organizzazione Sindacale.

"La lunga storia di proteste dei lavoratori, per se stessi e per la sopravvivenza dell`Istituzione scolastica, si potrebbe concludere con la loro esclusione - prosegue NIdiL Cgil - perché tra le richieste sostenute e ribadite nei presidi e negli incontri con il MIUR c`era sì il salvataggio dello storico Istituto di via Nomentana, unicum a livello nazionale, ma anche e soprattutto la stabilizzazione del personale che ha portato avanti le attività e i servizi erogati in tutti questi anni in favore della collettività, delle persone sorde, delle loro famiglie e degli operatori del settore socio-educativo".

Oltre il danno la beffa, visto che i venti collaboratori dell`Istituto - da sempre lavoratori precari con contratti di lavoro parasubordinato che non sono potuti rientrare nella Riforma Madia - rischiano di rimanere tutti a casa entro pochi mesi.(Segue)