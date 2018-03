Bassetti: politica tradizionale inadeguata, disaffezione profonda

Roma, 21 mar. - "C'è un inverno nella disaffezione profonda e diffusa che investe l'inadeguatezza della politica tradizionale, rispetto alla quale ha avuto buon gioco una nuova forma di protagonismo e di consenso dal basso, attivo e diffuso, anche se non è ancora prova di autentica partecipazione democratica". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, concludendo i lavori del primo consiglio episcopale permanente dopo le elezioni.

L'arcivescovo di Perugia per la prima volta non ha introdotto il "parlamentino" dei vescovi con una prolusione, lunedì in apertura di lavori, ma ha tirato le conclusioni del dibattito collegiale con un discorso conclusivo letto oggi affiancato dagli altri vescovi.