Francia, domani sciopero di treni e aerei

Parigi, 16 mar. - Domani si fermeranno parzialmente i treni e gli aerei in Francia per una giornata di sciopero nazionale dei ferrovieri e dei pubblici funzionari. Guillaume Pey, ad della Sncf - le ferrovie di Stato transalpine - ha comunicato che la società assicurerà il 40% dei TGV, il 25% degli Intercity, il 50% dei treni regionali oltre al 30% dei treni della regione di Parigi.

La protesta di domani potrebbe essere l'ultima prima del lancio di un pacchetto di scioperi previsto ad aprile. La Sncf ha lanciato giorni fa un appello ad uno sciopero di 36 giorni fra il 3 aprile e il 28 giugno, con un ritmo di due giorni di sciopero a settimana. Motivo del contenzioso: la riforma della Sncf e la fine dei contratti speciali dei ferrovieri lanciata dal presidente Emmanuel Macron.

E sempre domani disagi anche per chi viaggia in aereo. Air France ha annunciato che prevede di mantenere il 75% dei voli a medio raggio da e verso l'aeroporto di Parigi Charles-de-Gaulle e il 60% a corto raggio. La compagnia aerea prevede inoltre di mantenere il 100% dei voli a lungo raggio, ha aggiunto precisando che non si possono escludere ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto. L'aviazione civile ha indicato che il 30% dei voli in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Roissy, Orly e Beauvais saranno cancellati.