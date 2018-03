Toti: governo centrodestra-M5s? C'è molta distanza sui programmi

Roma, 21 mar. - "Il centrodestra ha una maggioranza importante ma non risolutiva, occorrono altri voti per insediare un governo, la trattativa sui programmi sarà la risposta". Con queste parole il presidente della Regione Liguria e consigliere politico di Fi, Giovanni Toti, al termine della Conferenza delle Regioni, ha risposto ad una domanda sulla possibilità di trovare un'intesa tra la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle.

"Io non credo - ha spiegato Toti - che il centrodestra possa abdicare ai provvedimenti bandiera della campagna elettorale su tasse, sicurezza, fine degli sbarchi, rapida gestione del terremoto. Se ci saranno i numeri e la collaborazione delle altre forze politiche per farlo penso sia ragionevole discuterne, se il programma dei Cinque Stelle come appare evidente a tutti è molto distante e da lì non si sposta la strettoia è molto angusta per fare qualcosa di potabile per i cittadini di questa paese. Vedremo quale ragionevolezza e flessibilità avranno la forze politiche".