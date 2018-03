Mfm si aggiudica servizi pulizia treni francesi comparto Montrouge

Roma, 21 mar. - Manutencoop Facility Management S.p.A. , capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, ha reso noto che la propria controllata Manutencoop Transports si e aggiudicata la gara europea indetta da SNCF - Societe Nationale des Chemins de fer Francais, la Societa nazionale delle ferrovie francesi, relativa alla fornitura dei servizi di soft facility management sulle linee del comparto di Montrouge, area che si estende dal quartiere Montparnasse di Parigi verso sud-est.

Il Contratto - si legge in una nota - ha una durata quinquennale, con possibilita di rinnovo per ulteriori 15 mesi, e decorrenza a partire dal 1 maggio 2018, ha un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro.

La commessa risulta strategica per MFM in quanto costituisce la prima gara all¡¦estero aggiudicata al Gruppo, in linea con il percorso strategico di crescita e sviluppo a livello internazionale previsto per i prossimi anni.

Il Contratto, inoltre, rappresenta un¡¦ulteriore dimostrazione delle elevate competenze di MFM nella gestione dei servizi di cleaning nel settore ferroviario, in cui il Gruppo opera in Italia sia per NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori, fornendo i servizi di pulizia su tutti i treni della flotta, nelle sale d'attesa e negli uffici in stazione, sia per Trenitalia, la principale societa italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, per quanto riguarda il trasporto regionale in alcune aree del nostro Paese ed il servizio di accompagnamento e assistenza a bordo per i passeggeri dei Treni notte. Manutencoop Transports, controllata al 100% da Manutencoop Facility Management attraverso Manutencoop International FM, e la societa del Gruppo dedicata allo sviluppo delle attivita in Francia.

SNCF e la societa statale francese incaricata dello sfruttamento commerciale dei servizi di trasporto ferroviario, dei passeggeri e delle merci e dello sfruttamento e manutenzione della rete ferroviaria nazionale. La societa gestisce circa 32.000 km di linee, di cui 1.500 km ad alta velocita e 14.500 km elettrificate, dove transitano complessivamente 14.000 treni al giorno.