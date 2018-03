Boldrini: sciogliere componenti Leu e aprire a politica da... -2

Milano, 21 mar. - Boldrini, che stasera incontrerà i militanti milanesi che l'hanno sostenuta in campagna elettorale, ha aggiunto che sarà più spesso a Milano, il collegio dove è stata eletta. "Voglio starci per seguire il territorio perché la mia esperienza politica nasce adesso. Io non ho fatto attività politica perché sono stata eletta presidente della Camera, quindi voglio esercitare questa prerogativa politica qui dal territorio, da Milano, e insieme cercare di tracciare un percorso che dovrà essere poi condiviso con tutte le componenti di Liberi e uguali", ha aggiunto a margine della sua ultima uscita pubblica da terza carica dello Stato.