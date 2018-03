Rivoluzione cristiana conferma proiettili a casa Rotondi

Roma, 21 mar. - L'ufficio stampa di Rivoluzione Cristiana conferma l'indiscrezione circolata su "un atto di grave intimidazione nei confronti del segretario politico on. Gianfranco Rotondi, secondo la quale sono stati recapitati ben tre proiettili all'indirizzo romano della famiglia Rotondi". Smentisce invece che l'episodio sia conciso con l'anniversario del rapimento di Moro e dell'eccidio della scorta. "Il ritrovamento - precisa ancora l'ufficio stampa - è del 7 marzo e la notizia non è stata divulgata per esigenze investigative".