Anzaldi (Pd): M5s usa sistema vietato condivisioni Fb? Si indaghi

Roma, 21 mar. - "Esiste un sistema automatizzato e robotizzato di condivisioni con il quale i contenuti del Movimento 5 stelle e le fake news diffamatorie contro gli avversari politici vengono propalati a milioni di elettori inconsapevoli? Se fosse confermato, saremmo di fronte non soltanto ad una trasgressione delle condizioni d'uso di Facebook ma anche ad una probabile violazione della privacy degli utenti. E' opportuno che il Garante della Privacy, che ha già sanzionato l'illecito trattamento di dati da parte della piattaforma Rousseau, indaghi anche su questi aspetti, alla luce dell'inchiesta pubblicata sul Corriere della Sera". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"L'inchiesta di Federico Fubini - prosegue Anzaldi - prende in esame una pagina collegata al Movimento 5 stelle, il profilo 'W il M5s', e segnala l'incongruenza di una pagina i cui post abbiano pochissimi like rispetto alle migliaia di condivisioni di ogni singolo post. Ad esempio il post sui 'cinesi evasori' con 20mila condivisioni e appena 1.355 like. Come è possibile che così tante persone condividano un contenuto ma solo pochissime lo trovino meritevole di un 'mi piace'? Scrive Fubini: 'Non è chiaro come sia stato possibile, se le scelte di condividere quel testo sono state di umani e non di software. Ma quell'insulto targato M5s sarà arrivato, così, a basso costo e sospinto da chissà che forza, almeno a due milioni di elettori'. Vi ricordate quando, in pieno scandalo Rimborsopoli, i cinquestelle si vantarono che la replica di Di Maio all'inchiesta delle Iene avesse raggiunto la cifra record di oltre 10 milioni di persone su facebook? Anche in quel caso avvenne una stranezza: quel post raccolse 115mila condivisioni e 137mila like, con un rapporto quasi di 1 a 1. Normalmente, però, i post di Di Maio ottengono like per 4 o 5 volte le condivisioni. Quindi fino al quintuplo. Ci fu anche in quel caso qualche aiutino meccanizzato vietato dalle regole?".

"Di certo se questo sistema automatizzato di condivisioni - sostiene ancora il deputato dem - esistesse, non soltanto sarebbe irregolare, ma richiederebbe anche tecnologie molto sofisticate. Intanto, mentre tutto il mondo si interroga sullo scandalo Cambridge Analytica, Casaleggio intercettato dalle telecamere ha preferito non esprimersi sul caso. In un'indagine sulla campagna elettorale appena conclusa, effettuata dalla Ipsos di Nando Pagnoncelli, si parla di 'fake campaign': una competizione elettorale basata su falsità, percezioni falsate e notizie inesistenti. Per decidere occorre informarsi, ma se le informazioni sono farlocche allora anche le decisioni lo sono?".