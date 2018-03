Boldrini: M5s delude su vertici Camere, è spartizione poltrone

Milano, 21 mar. - "Per quanto riguarda la presidenza delle due Camere il dibattito non mi sembra molto innovativo. Diciamo che si parla di spartizione di poltrone". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, alla sua ultima uscita pubblica come terza carica dello Stato in occasione della consegna delle borse di studio della Fondazione Veronesi.

"Un atteggiamento del genere magari ce lo possiamo aspettare da Salvini, perché la Lega è stata molte volte al governo, quindi se ne intende di spartizione poltrone. Ma è molto deludente che il Movimento cinque stelle e Di Maio parlino di poltrone in questi termini, suona un po' da Prima Repubblica. Io penso che chi vuole avere la presidenza delle Camere debba avere il valore delle istituzioni e debba fare in modo che queste istituzioni siano sempre più forti, più capaci di fare il lavoro legislativo, questo dovrebbe essere il motivo, non per mettere in atto un programma oppure un tema che politicamente viene considerato importante", ha aggiunto.

"Non è che la Camera è al sevizio dell'agenda politica di un partito o di un altro, quindi io spero che prevalga il senso di responsabilità verso le istituzioni e che vengano scelte delle figure di garanzia, anche se purtroppo il dibattito non mi sembra che vada in questa direzione", ha concluso Boldrini.