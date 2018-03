Mattarella: pretesa inaccettabile considerare le donne inferiori

Roma, 21 mar. - La società italiana, i suoi "tanti ambiti", presenta una "distorta concezione nei confronti delle donne", una "inaccettabile pretesa di considerarle in condizioni di inferiorità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale presentando i candidati ai premi David di Donatello.

"Attrici, registe, operatrici del mondo del cinema italiano - ha sottolineato Mattarella - hanno con forza denunciato mancanza di parità nei diritti, nelle opportunità, nelle condizioni di lavoro; una inaccettabile pretesa di considerarle in condizioni di inferiorità". Una pretesa, ha ricordato il capo dello Stato, che "non di rado sfocia anche in pressioni indebite e in violenze morali e fisiche".

Per il presidente della Repubblica "questa distorta concezione nei confronti delle donne, presente in tanti ambiti della società, è insopportabile per persone libere, che concepiscono la parità come premessa irrinunciabile di ogni comunità umana. Nessuno, in alcun ambiente - ha concluso Mattarella - deve sottrarsi a questo dovere di civiltà ed è sorprendente che vi sia ancora bisogno di richiamarlo".