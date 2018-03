Card. Bassetti: governo per la gente, non ambizione partiti

Roma, 21 mar. - "Il 4 marzo gli italiani hanno votato: i partiti oggi hanno non solo il diritto ma anche il dovere di governare e orientare la società": così il cardinale Guaaltiero Bassetti, presidente della Cei, a conclusione del consiglio episcopale permanente. "Per questo il parlamento deve esprimere una maggioranza che intepreti non solo le ambizioni delle forze politiche ma soprattutto i bisogni fondamentali della gente a partire a quanti sono più in difficoltà. Si governi, fino a dove si può, con la pazienza ostinata e sagace dle contadino nell'interesse del bene comune e dei territori".

"Alla vigilia dell'avvio ufficiale della nuova legislatura rilanciamo con forza l'invito al dialogo sociale, al dirsi le cose in maniera trasparente e costruttiva: in una società plurale il dialogo va assunto non per tattica di convenirne ma per convinzione morale, come metodo, disposti quindi a farne proprie fino in fondo le regole".