Polverini (Fi): esplosione Catania, vicini a dolore famiglie

Roma, 21 mar. - "La tragedia sul lavoro di Catania colpisce duramente i Vigili del Fuoco, un Corpo al quale tutti gli italiani sono affezionati e grati per le innumerevoli dimostrazioni di coraggio e abnegazione di cui hanno dato prova in tutte le più difficili circostanze, ma chi governa non sembra avere lo stesso sentimento di riconoscenza e l'attenzione dovuta ai problemi della categoria; a cominciare dagli organici per finire al trattamento economico e previdenziale". Lo afferma, in una nota, Renata Polverini, deputata di Forza Italia.

"Forza Italia - aggiunge - è vicina al dolore delle famiglie per questo ennesimo dramma sul lavoro e si adopererà in tutte le sedi affinché una attività così utile ma pericolosa sia ricompensata sul piano morale ed economico ed anche ai Vigili del Fuoco sia riconosciuta la possibilità di anticipare la pensione considerata l'usura fisica che questo tipo di attività comporta".