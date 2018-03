Roma, 21 mar. - "Come Pd ci aspetta una seria e responsabile opposizione. Non saliremo sul tetto come altri in passato, ma staremo in Aula a verificare puntualmente provvedimenti che la nuova maggioranza riuscirà a portare a termine". Lo scrive su Twitter il senatore Dem Andrea Marcucci, che questa mattina ha effettuato la registrazione a Palazzo Madama per la nuova legislatura.