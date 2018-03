Cinema, Mattarella: abbiamo risorse per fiducia in nuova stagione

Roma, 21 mar. - "Oggi - secondo la tradizione del calendario - è il primo giorno di primavera. Una bella data per i premi David di Donatello, che rappresentano da tempo la festa del cinema italiano". In questo giorno "così importante auguro a tutti voi e a coloro che lavorano nel cinema una nuova primavera. Abbiamo le risorse intellettuali, le energie umane, le forze organizzative per affrontare la nuova stagione con fiducia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi "David di Donatello".