Rifiuti, Cantone: ok agente provocatore,perplesso se ex camorrista

Roma, 21 mar. - "Il vero giornalismo è quello che fa investigazione ma forse in questo caso siamo andati un po' oltre: l'utilizzo dell'agente provocatore ci può stare ma io ho perplessità sull'uso come agente provocatore di un ex pentito di camorra" ma questo comunque "non svaluta il peso dell'indagine giornalistica". Lo ha detto Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania.