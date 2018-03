Catalogna:indipendentista in carcere Sanchez rinuncia a presidenza

Bruxelles, 20 mar. - Il leader indipendentista Jordi Sanchez, in custodia preventiva con l'accusa di ribellione e sedizione, ha ufficializzato la sua rinuncia a essere candidato alla presidenza della regione.

Jordi "Sanchez mi informa che ritira la sua candidatura alla presidenza, stimando che questo è il migliore servizio che possa rendere al Paese", ha dichiarato il presidente del parlamento catalano Roger Torrent, che ha evocato le difficoltà rappresentate dal fatto di essere in carcere e ha denunciato "la violazione dei suoi diritti fondamentali".

Già ieri Sanchez aveva annunciato l'intenzione di lasciare il suo seggio "nelle prossime settimane" per tornare alla docenza universitaria, cosa che implica il non essere più eleggibile alla guida della Generalitat. Sanchez aveva espresso le proprie intenzioni nel corso di un'audizione davanti alla Corte Suprema: la Procura tuttavia si è opposta di nuovo alla scarcerazione dell'ex leader di Anc, in custodia preventiva con l'accusa di ribellione e sedizione.

(con fonte afp)