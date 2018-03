Energia, Gse: in 2017 un quinto consumi coperto da rinnovabili

Roma, 21 mar. - Le energie rinnovabili nel 2017 hanno coperto in Italia quasi un quinto di tutti i consumi energetici. Lo rileva il Gestore dei servizi energetici nel suo rapporto sulle attività nel 2017.

Questo vuol dire che ogni 100 Kwh consumati nei settori elettrico, termico e dei trasporti quasi 18 sono verdi. Per fare un paragone, i consumi da fonti rinnovabili dell'Italia pari a circa 22 Mtep corrispondono ai consumi complessivi della Svizzera.

Per quanto riguarda le ricaduta occupazionali il Gse stima che gli occupati permanenti nella fase di esercizio e manutenzione degli impianti siano circa 38mila nel settore delle rinnovabili elettriche e 34mila nel settore delle rinnovabili termiche. Per quanto riguarda invece i lavoratori temporanei, quelli che sono stati impiegati nel corso del 2017 per installare nuovi impianti si stima siano 16mila nel settore elettrico e 31mila per il settore termico (installazione di pompe di calore, stufe e termocamini e solare termico".