Vodafone, programma per aiutare 10 mln giovani a trovare lavoro

Roma, 21 mar. - Vodafone ha annunciato il lancio di"What will you be?", un programma internazionale senza precedenti sulle professioni del futuro per fornire supporto alla carriera e accesso a corsi di formazione nell`era della digital economy a 10 milioni di giovani in 18 paesi1. L`iniziativa di Vodafone sulle competenze e i lavori digitali è la più vasta del suo genere nel mondo.

In parallelo, Vodafone ha annunciato - informa un comunicato dell'azienda - i suoi obiettivi per incrementare in maniera significativa il numero di giovani che entrano in azienda per fare un`esperienza diretta in un ambiente di lavoro digitale. Vodafone espanderà i programmi esistenti dedicati a neolaureati, stagisti, apprendisti e altri percorsi formativi in tutto il mondo2 per raggiungere un totale di 100mila ragazzi e ragazze in 5 anni.

Le due iniziative sono state annunciate in occasione della pubblicazione dei risultati di una ricerca d`opinione internazionale che evidenzia come i giovani tra i 18 e i 24 anni non credano di avere le competenze per far parte della digital economy nonostante siano una generazione di "nativi digitali".

L`Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) stima che più di 200 milioni di giovani sono disoccupati oppure hanno un lavoro ma vivono in stato di povertà3. In molti paesi dove Vodafone opera, la disoccupazione giovanile è a livelli record, dal 38% in Italia e 39% in Spagna, al 47% della Grecia e il 53% del Sud Africa4. Studi precedenti dimostrano che un periodo prolungato senza lavoro subito dopo aver terminato gli studi può avere un effetto negativo duraturo sulla fiducia e sulla stima in sé stessi e sul benessere personale.

Paradossalmente, la disoccupazione giovanile sta crescendo mentre le aziende di tutti i tipi e dimensioni fanno fatica a trovare quelle professionalità digitali che sarebbero necessarie per la crescita futura. La Commissione europea stima che circa 500mila lavori digitali all`interno dell`Unione europea rimarranno scoperti entro il 20205.

Nell`ultimo anno, Vodafone - si legge ancora nella nota - ha lavorato a stretto contatto con psicologi, consulenti del lavoro e professionisti della formazione per sviluppare una piattaforma web accessibile da desktop, tablet e smartphone, Future Jobs Finder (https://futurejobsfinder.vodafone.com/) che offre ai giovani una porta d`accesso a nuove competenze e opportunità di lavoro nella digital economy.

La prima parte di Future Jobs Finder consiste in una serie di test psicometrici per identificare attitudini e interessi individuali e collegarli con le categorie di lavoro più appropriate nel mondo della digital economy. Successivamente, l`utente viene indirizzato a una serie di opportunità di lavoro nella località prescelta, incluse opportunità in Vodafone. L`utente può anche accedere a diverse opportunità di formazione in ambito digitale, con molti corsi gratuiti. Infine, gli utenti ricevono un riassunto delle proprie competenze e interessi che possono utilizzare nel proprio cv o per una candidatura di lavoro.