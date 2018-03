Farnesina: impegno Italia contro razzismo, xenofobia, intolleranza

Roma, 21 mar. - L`Italia è impegnata a livello internazionale nella lotta contro ogni forma di razzismo, xenofobia e intolleranza. E' quanto si legge in una nota della Farnesina in cui si segnala che continuano a registrarsi nel mondo e in Europa episodi di discriminazione razziale, che rappresentano una minaccia grave per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali da parte di tutti. Questi episodi - si legge - minano altresì la coesistenza pacifica all`interno delle società in cui si manifestano e richiedono sforzi maggiori da parte della Comunità internazionale per contrastarli e prevenirli.

Nella Giornata internazionale per l`eliminazione della discriminazione razziale, l`Italia ribadisce il proprio impegno a livello internazionale, basato sul sostegno convinto e sulla promozione della più ampia adesione alla Convenzione internazionale sull`eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ratificata dal nostro Paese nel 1976.

La lotta a tutte le forme di discriminazione, inclusa quella razziale, rimane centrale nell`azione internazionale dell`Italia in materia di diritti umani, sia nelle sedi multilaterali come Onu, Ue, Consiglio d`Europa e Osce, sia nei rapporti bilaterali. Rappresenta inoltre una priorità anche nel quadro della candidatura italiana al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite per il biennio 2019-2021.