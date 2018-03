Creatore app ruba-dati per Cambridge Analytica: io capro espiatorio

Roma, 21 mar. - L'accademico che ha creato la app al centro dello scandalo Cambridge Analytica, perché avrebbe raccolto i dati di 50 milioni di utenti Usa, ha lamentato di essere utilizzato come "capro espiatorio" per Facebook e la stessa Cambridge Analytica.

Aleksandr Kogan, che ha completato il suo lavoro per Cambridge Analytica nel 2014, ha parlato alla BBC e ha sostenuto di non aver idea di come sia stato usato il suo programma volto a creare modelli di psicologia comportamentale sulla base dei dati raccolti online. Il test convogliato dall'app era denominato "This is Your Digital Life" ("Questa è la tua vita digitale").

Facebook, oltre agli account collegati a Cambridge Analytica, ha sospeso anche quello del professore di psicologia dell'Università di Cambridge. L'ateneo non è collegato a Cambridge Analytica. (Segue)