Violenza donne, Bergamini a Martina: azioni forti? Governate voi!

Roma, 21 mar. - "Azioni forti contro il femminicidio? Oltre che invocarle, caro Martina, bisogna compierle, come ha fatto Forza Italia quando era al governo. Negli ultimi anni a governare ci siete stati voi e #Gentiloni è tuttora in carica. O vale solo per depenalizzare i reati? Per dire". Così la deputata e responsabile della Comunicazione di Forza Italia, Deborah Bergamini, risponde a un tweet del segretario reggente, Maurizio Martina che si era espresso sulla necessità di introdurre misure contro i femminicidi.