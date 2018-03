Roma, 21 mar. - Il progetto di Ellios per Telecom con la separazione della rete e la sua quotazione per il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, è "coincidente con quello che noi intendiamo fare per l'interesse pubblico". Parlando a margine della presentazione del rapporto del Gse sulle attività del 2017, Calenda ha aggiunto: "Ma mi pare che anche Tim si fosse orientata in questo senso".