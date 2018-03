Flick: io garante di un governo M5s-centrodestra? È una fiction

Roma, 21 mar. - "Ferrara dice con molta chiarezza che si tratta di una fiction!". Così risponde Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte costituzionale, ai microfoni di Radio 24 commentando il fondo con cui il fondatore del Foglio lo indica come la persona più indicata a fare il premier di un governo dei vincitori, di centrodestra e 5 stelle.

"A me piacciono le fiction, ma io mi occupo di realtà e quindi, occupandomi di realtà, in questo momento sono in tutt'altre faccende affaccendato: cercare di far conoscere la Costituzione a chi pretende di riscriverla senza averla riletta", continua Flick a Radio 24. "Mi pare difficile che le fiction si traducano in realtà", prosegue Flick, autore peraltro di Elogio della Costituzione, e conclude: "Lasciatemi sperare che la realtà non debba diventare una fiction e che la Costituzione non debba diventare una fiction".