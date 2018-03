Centrodestra, Prestigiacomo: Opa Lega? Andrà quasi deserta

Roma, 21 mar. - "Salvini ha preso più voti, ma si rassegni: il centrodestra è coalizione nazionale dalla Valle d'Aosta fino alla mia Sicilia. Forza Italia è senza dubbio l'elemento unificante della coalizione e al sud ha preso 4 volte i voti della Lega e quindi sarei cauta a parlare di leadership. Se Salvini avesse preso nel Mezzogiorno i voti che Forza Italia ha preso al Nord avremmo una larga maggioranza". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera Stefania Prestigiacomo, forzista della prima ora.

È vero che c'è in atto un'opa della Lega? "Le assicuro che andrà quasi deserta", risponde Prestigiacomo secondo la quale non si andrà verso il partito unico ("assolutamente no") perchè "sarebbe impensabile. Forza Italia e Lega sono due partiti profondamente diversi per storia, cultura e base sociale". Fi "ha un dna di forza di governo e probabilmente chi ha fatto una opposizione gridata, magari demagogica, in una fase di crisi, ha avuto più ascolto da parte delle gente arrabbiata", inoltre "dovevamo insistere sull'impianto proporzionale alla tedesca. Questa legge elettorale è assurda".