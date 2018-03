Roma, 21 mar. - Londra "non vuole ascoltare le risposte" di Mosca sul caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal e della figlia Julia: lo ha reso noto oggi il Cremlino, dopo che l'ambasciata del Regno unito in Russia ha annunciato che l'ambasciatore britannico non parteciperà alla riunione convocata al ministero degli Esteri di Mosca per le 13 di oggi.