Confcommercio: a marzo crescita zero del Pil

Roma, 21 mar. - Crescita zero a marzo dell'economia italiana. E' quanto stima Confcommercio indicando per marzo 2018, una crescita congiunturale nulla del Pil mensile e una variazione tendenziale dell'1,2%, in rallentamento rispetto al mese di febbraio 2018.

Nel primo trimestre 2018 il Pil è previsto crescere dello 0,2% in termini congiunturali, mentre il tasso di crescita tendenziale si attesterebbe all'1,4%.

Dall'analisi di Confcommercio emerge che migliora a febbraio il sentiment delle famiglie (+0,1% m/m) e delle imprese manifatturiere (+0,6% m/m), mentre quello delle imprese del commercio al dettaglio ha registrato una flessione del 2,6%.

Per quanto riguarda i consumi, il modesto recupero (+0,3%) registrato a febbraio 2018 rispetto a gennaio dall'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) si inserisce in un contesto in cui l'alternarsi di dati positivi e negativi, associati a un'evoluzione meno dinamica dell'occupazione, continua a determinare aspettative molto prudenti da parte delle famiglie con comportamenti di consumo discontinui.