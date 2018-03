Creval, Fiordi: soddisfatti per successo aumento capitale -2

Milano, 21 mar. - Fiordi ha sottolineato anche il ruolo importante nell'ambito dell'aumento di capitale svolto dai due maggiori azionisti dell'istituto, i soci internazionali Denis Dumont e Hosking Parners, che prima della ricapitalizzazione avevano entrambi il 5% circa. "Posso dire che i soci hanno fatto la loro parte e questo è importante. Non posso non sottolineare il fatto che il socio francese ha comunicato l'adesione all'operazione prima dell'assemblea straordinaria", quando in pochi avrebbero scommesso sul suo buon esito.