L'Aia, 21 mar. - Secondo gli ultimi sondaggi, il 53% di chi andrà al voto è favorevole alla legge e il 34% si oppone. Il premier Mark Rutte si è dichiarato a favore.

Il timore dei contrari - nel fronte del no figurano varie Ong - è che il governo possa accedere e registrare in modo indiscriminato a dati privati, indipendentemente dal fatto che vi sia una indagine in corso o meno. E preoccupa la prospettata facoltà di condividere i dati con agenzie di altri Paesi. (con fonte afp)