Olanda alle urne per municipali e referendum su privacy e sicurezza

L'Aia, 21 mar. - Dodici milioni di elettori olandesi sono chiamati oggi a votare per le amministrative che fanno sperare l'estrema destra nella conquista di alcune città e per un referendum sulla proposta di legge relativa alla privacy dei dati intercettabili tramite fibra ottica, in pratica da qualsiasi dispositivo elettronico.

I seggi sono stati aperti alle 7.30 in tutto il Paese e si sono subito registrate file. Si chiude alle ore 21.

Sono 380 le municipalità in palio, ma gran parte degli analisti politici ritiene che il voto locale sia stato oscurato dalla consultazione popolare sulla nuova legge per la sicurezza e la privacy che darebbe ai servizi di intelligence (AIVD) ampi poteri di registrare dati dal traffico via cavo. La cosa non piace a tanti e ha fatto letteralmente infuriare molti giovani: un gruppo di studenti è riuscito a promuovere un referendum non vincolante sulla legge, che dovrebbe entrare in vigore il primo maggio.(Segue)