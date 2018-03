Creval, Fiordi: matrimonio? Con dote e vestito ma senza fretta

Milano, 21 mar. - Dopo il pieno successo dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro, il Creval è disponibile a valutare eventuali aggregazioni, ma senza fretta e senza la molla della necessità. Lo ha spiegato il presidente, Miro Fiordi, a margine dell'esecutivo dell'Abi, a Milano. "Prima - ha spiegato - eravamo al centro dell'attenzione perché deboli, oggi siamo al centro dell'attenzione perché abbiamo il vestito della festa e un po' di dote". Quindi, riguardo a prospettive di eventuali aggregazioni, Fiordi ha detto: "Sono valutazioni che faremo nei prossimi mesi, guardando anche alla situazione del mercato. Ma, essendo cambiato anche l'azionariato dopo l'aumento, queste sono valutazioni che faremo anche con i nuovi azionisti".

"Non c'è fretta, non c'è urgenza per noi a questo punto. Non è una situazione che deve trovare casa rapidamente, perché è una situazione che è stata stabilizzata. Vedremo e valuteremo con gli azionisti le opportunità che si apriranno".