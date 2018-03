Casa, Nomisma: mercato verso svolta, ma prezzi sono ancora... -3

Roma, 21 mar. - Roma, 21 mar. - Per il think tank bolognese "lo smaltimento delle tossine accumulate rappresenta un processo molto più lungo e complesso di quanto accaduto in passato, appesantito dall`inefficienza di un mercato in cui molti operatori hanno preferito salvaguardare teoriche ricchezze e coperture piuttosto che fare prontamente i conti con la realtà". E` da questa situazione che emerge l`ulteriore arretramento dei valori registrato sia nelle aree urbane maggiori a fine 2017 sia in quelle intermedie agli inizi del 2018.

La peggiore situazione si riscontra sul versante delle unità immobiliari di impresa, dove si ha un`intensità di domanda non paragonabile a quella delle abitazioni, oltre che una minore propensione del sistema bancario ad accettare scommesse sulle capacità di rimborso delle aziende.

Di diverso segno il mercato corporate, dove la consistente presenza di investitori stranieri consente di sopperire all`inadeguatezza della componente domestica. Nel corso del 2017 si è infatti registrata la cifra di 7,6 miliardi di euro di investimenti esteri in Italia.

Per Nomisma "il mercato immobiliare italiano restituisce segnali di crescente vigoria che, tuttavia, faticano a tradursi in un incremento dei valori". L`esaurirsi del ripiegamento previsto per quest`anno non pare propedeutico - per l`Istituto bolognese - all`avvio di una nuova fase marcatamente espansiva; l`unica possibilità di deroga al "new normal" che si profila "è rappresentata da un irrobustimento della domanda di investimento più marcato rispetto a quanto fin qui osservato. E` per Nomisma una possibilità tutt`altro che remota anche alla luce della modestia dei rendimenti degli impieghi alternativi "su cui le evidenze al momento disponibili non inducono a fare eccessivo affidamento".

Dalle survey condotte da Nomisma su panel di famiglie intenzionate ad acquistare un`abitazione propria emerge come tra i requisiti la domanda ponga al primo posto i bassi costi di gestione e di manutenzione ordinaria della casa, seguiti dal comfort degli ambienti e dalla sicurezza. Poca importanza viene invece data alle "dotazioni comuni". L`interpretazione della domanda immobiliare è - per Nomisma - un passaggio obbligato per orientare la nuova offerta edilizia e per evitare gli errori fatti in passato. Non è un caso che una parte rilevante dell`offerta non soddisfa le esigenze sia della componente di domanda solvibile - diventata sempre più selettiva - che di quella generica. In questo senso vanno letti gli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo, che rappresentano - per Nomisma - il 38% del valore degli investimenti in costruzioni del 2017.

Le famiglie consumatrici italiane sono proprietarie di circa l`81% del patrimonio residenziale utilizzato come abitazione principale o tenuto a disposizione come seconda casa per un controvalore complessivo di 4.632 miliardi di Euro. Il deprezzamento che ha colpito l`abitazione in occasione della fase congiunturale negativa ha comportato una perdita di valore della ricchezza reale in abitazioni del 7% negli ultimi 5 anni (variazione desunta dalle statistiche Istat sulla ricchezza reale e finanziaria di entità contenuta se confrontata con le statistiche Nomisma, da cui risulterebbe un calo di valore del patrimonio del 16%).

Per Nomisma, la perdita di potere contrattuale delle famiglie e le diseguaglianze tra gruppi sociali si riflettono in un`accentuata segmentazione della domanda abitativa. Non è un caso infatti che - per l`Istituto bolognese - "la precarietà delle prospettive di rendimento associata alla gravosità del carico fiscale e alla erosione della ricchezza immobiliare abbiano negli ultimi anni indotto i risparmiatori a privilegiare altre forme di impiego".