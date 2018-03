Casa, Nomisma: mercato verso svolta, ma prezzi sono ancora... -2

Roma, 21 mar. - Nei 13 mercati intermedi - a differenza di quelli metropolitani - nell`ultimo anno per Nomisma i valori immobiliari oltre a ridursi hanno fatto registrare un rallentamento del trend di recupero, sia dei prezzi di compravendita (in media -1,2% la variazione 2017-2018 per il nuovo e -2% quella dell`usato) che dei canoni di locazione. I tassi di variazione annuali risultano allineati a quelli degli ultimi due anni - riguardo a abitazioni e uffici - mentre si sono mossi in controtendenza nel segmento degli immobili commerciali, con un`accentuazione negativa rispetto all`anno precedente. L`unico mercato ad aver fatto registrare nell`ultimo anno variazioni nulle o prossime allo "zero" in tutti i segmenti monitorati è quello di Salerno; se si valutano le variazioni annuali dei canoni ciò che emerge è l`ingresso nella fase inflattiva, limitatamente al segmento residenziale, di alcuni mercati intermedi quali Bergamo, Brescia, Modena, Parma e Verona. Nei restanti segmenti permane una dinamica deflattiva.

Il ritorno della domanda e la stabilizzazione dell`offerta hanno permesso un lento ritorno a una condizione di liquidità, che ha tra l`altro determinato la riduzione dei tempi medi di vendita (fenomeno iniziato debolmente nel 2014 per le abitazioni e nel 2015 per negozi e uffici).

I mercati intermedi presentano un generalizzato ritardo del processo di recupero delle posizioni pre- crisi rispetto a quelli maggiori, con un`accentuazione per gli immobili per l`impresa. Nello specifico si segnalano ancora difficoltà di assorbimento per una quota di uffici e negozi in locazione.

Nomisma riscontra una riduzione dello sconto praticato in fase di trattativa - osservabile dal 2014 - seppure il divario si attesti ancora su valori piuttosto elevati, in media superiori di 4-6 punti percentuali rispetto ai livelli pre-crisi nei mercati intermedi e di 4 punti percentuali in quelli principali.

Per Nomisma "al dinamismo delle transazioni non ha fatto riscontro un`analoga tendenza dei valori che hanno, invece, continuato a flettere anche nei primi mesi del 2018". La residua debolezza rilevata in corrispondenza dei prezzi rappresenta - per l`Istituto di ricerca bolognese - un retaggio del passato (sopravvalutazioni) e fragilità correnti (composizione della domanda e dipendenza da mutui.