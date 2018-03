Creval, Fiordi: soddisfatti per successo aumento capitale

Milano, 21 mar. - Evidente "soddisfazione" da parte del presidente del Crevial, Miro Fiordi, per il pieno successo dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro da poco concluso. "Era nostro obiettivo primario e ci siamo arrivati", ha commentato a margine del comitato esecutivo dell'Abi, a Milano, sottolineando "il grande lavoro" svolto dal direttore generale Mauro Selvetti per organizzare e gestire un imponente road show a livello internazionale "che ha prodotto questi effetti positivi".

Quanto alle novità nell'azionariato che si sono prodotte con l'aumento, Fiordi ha rimandato il punto della situazione a quando ci saranno tutti i dati. "Certamente - ha affermato - siamo una pubblic company con la presenza di tanti grandi investitori internazionali. Credo sia un elemento di forza per il Creval". Ora, ha aggiunto, "senza soluzione di continuità sono già stati messi in piedi i cantieri per la realizzazione del piano. Quindi prevediamo di completare l'azione di derisking molto presto, entro il primo semestre". In particolare, Fiordi ha spiegato che l'istituto cederà Npl per un importo "poco sopra i 2 miliardi nominali", in gran parte assistiti da Gacs e per una parte con cessione diretta sul mercato".

Già partito anche il confronto con i sindacati sugli esuberi, con l'obiettivo di concluderlo "con una certa rapidità".