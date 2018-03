Coldiretti: business agromafia in aumento del 30% a 21,8 mld

Roma, 21 mar. - Il volume d`affari complessivo annuale dell`agromafia è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30% nell`ultimo anno con la filiera del cibo, della sua produzione, trasporto, distribuzione e vendita che è divenuta una delle aree prioritarie di investimento della malavita. E` quanto afferma la Coldiretti in occasione della XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni, o con il cosiddetto pizzo anche sotto forma di imposizione di manodopera o di servizi di trasporto, di guardiania e di caporalato alle aziende agricole sono gli ambiti di ingerenza piu` diffusi nella produzione agricola secondo l`Osservatorio sulla criminalità nell`agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso dalla Coldiretti con il procuratore Giancarlo Caselli alla guida il Comitato Scientifico. Le mafie - denuncia la Coldiretti - condizionano il mercato agroalimentare stabilendo i prezzi dei raccolti, gestendo i trasporti e lo smistamento, il controllo di intere catene di supermercati, l`esportazione del nostro vero o falso Made in Italy, la creazione all`estero di centrali di produzione dell`Italian sounding e lo sviluppo ex novo di reti di smercio al minuto.

In questo modo la malavita si appropria - sottolinea la Coldiretti - di vasti comparti dell`agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l`imprenditoria onesta, ma anche compromettendo in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l`effetto indiretto di minare profondamente l`immagine dei prodotti italiani e il valore del marchio Made in Italy. Ma la malavita si infiltra anche nel lucroso business delle importazioni con quasi un prodotto agroalimentare su cinque che arriva in Italia dall`estero non rispetta le normative in materia di tutela dei lavoratori - a partire da quella sul caporalato - vigenti nel nostro Paese, dal riso asiatico alle conserve di pomodoro cinesi, dall`ortofrutta sudamericana a quella africana in vendita nei supermercati italiani fino ai fiori del Kenya.

L`agroalimentare è divenuto - denuncia Coldiretti - una delle aree prioritarie di investimento della criminalità che ne comprende la strategicità in tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone. Grazie ad una collaudata politica della mimetizzazione, le organizzazioni riescono a tutelare i patrimoni finanziari accumulati con le attività illecite muovendosi ormai come articolate holding finanziarie, all`interno delle quali anche i supermercati rappresentano efficienti coperture, con una facciata di legalità dietro la quale non è sempre facile risalire ai veri proprietari ed all`origine dei capitali. "Le agromafie vanno contrastate nei terreni agricoli, nelle segrete stanze in cui si determinano in prezzi, nell`opacità della burocrazia, nella fase della distribuzione di prodotti che percorrono migliaia di chilometri prima di giungere al consumatore finale - ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo -, ma anche con la trasparenza e l`informazione dei cittadini che devono poter conoscere la storia del prodotto che arriva nel piatto".