Casa, Nomisma: mercato verso svolta, ma prezzi sono ancora deboli

Roma, 21 mar. - Segnali di crescita per il mercato immobiliare che si avvicina al punto di svolta. Il sentiment degli agenti immobiliari interpellati da Nomisma descrive una domanda abitativa in crescita per il terzo anno consecutivo, senza alcuna distinzione tra tipologie di mercati" e "il ritorno positivo della variazione dei prezzi, al momento circoscritto al mercato milanese ma destinato progressivamente ad ampliarsi, non potrà che accrescere l`interesse per il settore di quella componente di domanda latente, conferendo ulteriore slancio alla ripresa". E' quanto emerge dall`Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma.

Il mercato immobiliare italiano - per Nomisma - si sta lentamente avvicinando al punto di svolta; il dinamismo delle compravendite non ha ancora trainato i prezzi, nonostante qualche segnale di svolta seppur sporadico.

A inizio 2018 l`indice medio di performance del segmento abitativo - risultante dall`andamento dei 13 mercati intermedi - ha continuato a recuperare posizioni portandosi su valori prossimi al punto di "equilibrio ciclico". Ciò può essere assunto - per Nomisma - come punto di svolta da una condizione recessiva ad una espansiva.

Rispetto al segmento residenziale si sono mossi in controtendenza gli altri comparti; ciò si può desumere dall`indice di performance la cui intensità delle componenti è ancora lontana dai livelli medi registrati nel periodo di osservazione.

Sia i mercati metropolitani, sia i mercati secondari presentano tratti comuni: dopo la fase di crescita, sono stati investiti prima da un calo delle compravendite, cui ha fatto seguito a distanza di 2/3 anni il deprezzamento per poi assistere al recupero di quote di mercato erose dalla crisi, che tarda a riflettersi sui prezzi.

A consuntivo del 2017, le compravendite in Italia si attestano poco al di sotto delle 543mila con riferimento alle abitazioni e oltre le 55mila per le attività produttive (10.500 uffici, 32.800 negozi e 12.000 magazzini e capannoni). Sul fronte delle locazioni - per l`Istituto bolognese - si rileva il crescente ottimismo degli agenti interpellati sospinto da un ritorno della domanda che non risulta circoscritto alla residenza, ma che si sta estendendo anche alla componente di immobili da locare per le attività produttive.