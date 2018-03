Fratoianni: a sinistra serve identità chiara, non proposta vaga

Roma, 21 mar. - "Ad horas verrà convocata l'assemblea nazionale di Liberi e Uguali perché dopo l'esito deludente è doveroso confrontarci con chi ha generosamente costruito la campagna elettorale. E perché dobbiamo decidere insieme come andare avanti. Sciogliere i partiti di provenienza? È presto per parlarne. I partiti si costruiscono sulla base di un progetto, una cultura e una prospettiva condivisa. Dobbiamo affrontare fino in fondo alcuni nodi. Non averlo fatto prima è parte delle ragioni del nostro magro risultato". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in un'intervista a Il Manifesto.

"E partirei dall'Europa - prosegue l'esponente di Leu - Le elezioni europee sono alle porte, dobbiamo discutere di quello che accade nel campo delle sinistre europee. Si è chiuso il ciclo delle socialdemocrazie, dell'illusione del riformismo, in Italia del centrosinistra, del controllo dolce del finanzcapitalismo. Chiedo ai compagni e alle compagne di Mdp: alle prossime elezioni qualcuno pensa di restare nel campo del socialismo europeo che magari candida alla presidenza della commissione Moscovici, alfiere dell'austerity e dei vincoli? Io guardo al partito della sinistra europea e a forze innovative come Podemos".

"E poi cos'è il Pd derenzizzato? - insiste Fratoianni - Il problema non può essere ridotto alla persona di Renzi, che è stato il punto, estremo, sì, della deriva del suo partito. Ma Renzi non era un alieno venuto a devastare il bellissimo Pd precedente. La sconfitta del 2013 è stato il primo atto di quella del 4 marzo 2018. La nostra è stata una coazione a ripetere. Evocare la sinistra per la sinistra, o peggio per il centrosinistra, anziché indicare un'idea di società, è stato uno degli errori più gravi. Gli elettori sono usciti dal Pd ma si sono riversati in massa verso chi ha messo al centro la contraddizione fra alto e basso prima di quella fra destra e sinistra. Dobbiamo ricostruire un'identità, non evocarla. Ma l'identità non si costruisce a partire dalle alleanze. Di fronte alla batosta non dobbiamo farci tentare dal richiamo verso l'usato sicuro. Serve un'identità chiara: fin qui abbiamo messo in campo una proposta incerta, vaga, poco radicale. Non abbiamo colto quello che succedeva. E nessuno impegnerà il partito in un percorso senza che questo venga discusso a approvato nella forma più larga. Per quanto riguarda Leu - conclude Fratoianni - dobbiamo costruire il massimo della discontinuità possibile anche sulla classe dirigente. Una discontinuità anche generazionale. E di genere. Non personalizzo ma Leu ha pagato anche una percezione di un certo continuismo con il Pd. Non significa che dal mio lato io non abbia responsabilità".