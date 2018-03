Star del K-pop sudcoreano si esibiranno in Corea del Nord

Roma, 21 mar. - Alcune star del panorama K-pop, la musica popolare sudcoreana che va per la maggiore in tutta l'Asia, si esibiranno in Corea del Nord nel primo concerto di artisti del sud in più di dieci anni. Si tratta di un nuovo segno di disgelo intercoreano, avviato con i recenti Giochi olimpici invernali di PyeongChang.

Seoul invierà un totale di 160 artisti a Pyongyang per una visita di quattro giorni , dal 31 marzo al 3 aprile, secondo un comunicato pubblicato dopo le discussioni nel villaggio frontaliero di Panmunjom, dove fu firmato l'armistizio della guerra di Corea (1950-1953), che regola tuttora i rapporti tra le due Coree.

Tra le star sudcoreane che saranno presenti ci saranno Cho Yong-pil e Choi Jin-hee, le cinque componenti della girl-band Red Velvet, inoltre Seohyun di Girl's Generation.

(Segue)