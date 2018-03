Roma, 21 mar. - "Credo che in questa legislatura nel centrodestra una riflessione vada fatta. Credo che nei partiti, almeno nel mio, ci siano strutture vecchie, novecentesche, con leadership che devono mettersi in discussione, aprirsi alla base. Ci sono molti amministratori locali, talenti amministrativi, cresciuti in questi anni nei comuni e nelle regioni che si sentono esclusi". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio 1).