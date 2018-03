Rossi (Leu): indignarsi non basta, serve un partito del lavoro

Firenze, 21 mar. - "Oltre ad indignarsi si può e si deve reagire, trovare la forza per costruire una politica nuova e pulita con un partito vero, organizzato, fatto di uomini e di donne che partecipano e decidono insieme un programma fondamentale per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". Lo afferma Enrico Rossi, presidente della Toscana ed esponente di Leu, in un post su Facebook.

"Dovrà essere un partito - aggiunge Rossi - dove gli iscritti scelgono i dirigenti e propongono agli elettori i candidati per le istituzioni e dove, senza inseguire il falso mito della democrazia diretta, si realizza un continuo rapporto tra i militanti e chi ricopre responsabilità politiche e pubbliche per condizionarne le decisioni e i comportamenti e per valutarne l'operato".

"Un partito - conclude Rossi - che sia non solo corretto e trasparente nel reperire i finanziamenti, ma che metta come impegno fondamentale la questione morale, intesa come rispetto della legge e imparzialità del funzionamento delle istituzioni pubbliche. Questo partito nuovo dovrà, a mio parere, essere il partito del lavoro".