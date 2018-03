Washington Post: Bannon era la mente di Cambridge Analytica

Roma, 21 mar. - L'ex stratega della Casa Bianca, Steve Bannon, sarebbe stato la mente di Cambridge Analytica e del suo programma per raccogliere dati personali tramite Facebook e creare profili elettorali: lo ha rivelato al Washington Post un ex dipendente della società.

Bannon è stato vice presidente e segretario di Cambridge Analytica fino a quando non si è dimesso per guidare la campagna di Donald Trump ad agosto 2016.

Secondo quanto riferito, il programma ha testato varie frasi, tra cui alcune espressioni usate in campagna elettorale dal presidente Donald Trump, come "drenare la palude" e "stato profondo", come un modo per persuadere gli elettori, ha detto Chris Wylie al Washington Post.

Wylie ha dichiarato al The Washington Post che la società ha speso quasi un milione di dollari per i dati nel 2014 - inclusi i profili di Facebook - e la spesa è stata approvata da Bannon. "Dovevamo convincere Bannon ad approvare tutto a questo punto: Bannon era il capo di Alexander Nix", ha spiegato Wylie, facendo riferimento al Ceo della società, che è stato sospeso ieri. "Alexander Nix non aveva l'autorità per spendere tanti soldi senza approvazione".