Toti: governo con 5Stelle? Ok per legge elettorale e poi al voto

Roma, 21 mar. - "Un governo con i 5 stelle? E` una soluzione. La prima ipotesi per me sarebbe un governo di centrodestra ma se non è possibile allora certamente non si può lasciare il paese allo sbando. Ma le ipotesi subordinate sono più corte nel tempo e devono portare a un nuovo confronto elettorale". Così Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria poco fa ai microfoni di Radio anch`io (Rai Radio 1).

"Questo Parlamento farebbe bene a mettere mano alla legge elettorale perché questa legge ha evidenziato dei limiti di governabilità e anche per quanto riguarda le costrizioni alle scelte degli elettori" ha concluso.