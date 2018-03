Gasparri: io presidente Senato?Non credo, Romani soluzione adatta

Roma, 21 mar. - Maurizio Gasparri presidente del Senato? "Ma non credo, essendo stato vicepresidente nella scorsa legislatura. E` normale che uno possa entrare, ed è un onore, in un totonomine, ma noi ci auguriamo due cose: prima che sia un accordo nel centrodestra sul fatto che FI, che non contesta l'aspirazione di leadership di governo di Salvini, possa rivendicare un incarico importante per il nostro gruppo alla presidenza del Senato". Lo ha detto ad Agorà, Raitre, il senatore di FI, Maurizio Gasparri.

"Noi riteniamo che Paolo Romani possa essere la soluzione più adatta, più condivisibile" ha aggiunto Gasparri osservando che "la riunione di oggi dovrà in primis verificare la convergenza nel Centrodestra, che mi auguro ci sia, sull`ipotesi che possa FI esprimere la presidenza".