Cattolica, Minali: il 29 marzo cda definirà nuova governance -2

Milano, 21 mar. - Berkshire Hathaway era entrato a sorpresa nell'ottobre scorso nella compagine azionaria di Cattolica Assicurazioni, dove risulta detenere una quota di oltre il 9%.

Nel corso del briefing telefonico con le agenzie di stampa, Minali ha poi assicurato che un'eventuale decisione della Corte Costituzionale favorevole al decreto con cui il governo Renzi impose nel 2015 la trasformazione in spa alle banche popolari con oltre 8 miliardi di euro di attivi "non avrà alcun impatto" sul gruppo Cattolica. "La trasformazione in spa non è sul tavolo e non ci saranno impatti dalla decisione della Consulta sulla riforma delle popolari", ha affermato.

"Siamo convinti della bontà di questo modello cooperativo. Ci concentreremo solo sulla realizzazione del piano, che è molto sfidante, e non ci lasceremo distrarre da altro, indipendentemente da ciò che deciderà la Corte Costituzionale sulle popolari", ha ribadito Minali.